Израиль пропустил в сектор Газа 8 цистерн с топливом и бытовым газом

Фото: 123RF/majeczka

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках сделки о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ).

Четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом перенаправили на юг сектора из Египта через КПП "Рафах". Они предназначены для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры в анклаве.

Утром 24 ноября соглашение о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Четырехдневное гуманитарное перемирие началось в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому).

Ожидается, что Израиль продолжит операции в Газе после гуманитарной паузы в течение не менее двух месяцев. Со слов министра обороны Израиля Йоава Галанта, перерыв в боевых действиях будет непродолжительным, в ближайшие дни произойдет первый обмен заложниками. Галант отметил, что после окончания перемирия страна возобновит боевые действия "с высокой интенсивностью".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств