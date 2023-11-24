В Москву доставили еще 103 россиянина, эвакуированных из сектора Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Россию была доставлена очередная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Самолет Ил-76 ведомства совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Всего на его борту находились 103 человека, в том числе 47 детей.

Кроме того, как сообщили в МЧС РФ, за последние сутки 101 россиянин перешел границу Газы через КПП "Рафах". Всего из зоны конфликта были эвакуированы более 750 человек.

Также продолжается доставка гуманитарной помощи населению сектора Газа. На данный момент авиация МЧС РФ уже доставила более 270 тонн груза.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство граждан России, находившихся в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву самолетами МЧС России.

Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что почти 900 человек обратились к России с целью эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта. По словам президента РФ, помощь людям – это святая обязанность России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств