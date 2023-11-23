Минздрав в Газе остановил координацию с ВОЗ по вопросу эвакуации людей

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Минздрав в секторе Газа остановил координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по поводу эвакуации пострадавших и врачей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ведомства Ашраф аль-Кудру.

"Вчера колонна автомобилей, принадлежащих ВОЗ, попыталась вывезти из больницы "Аш-Шифа" пациентов и медиков. Однако вскоре мы узнали, что израильские военные вчера вечером остановили колонну на границе между северными и южными районами анклава. Машины продержали почти семь часов, на протяжении которых медики, пациенты, раненые и сопровождавшие их лица подвергались насилию", – рассказал он.

В результате инцидента несколько врачей задержали, в их числе оказался директор больницы Мухаммед Абу Сильмия.

Ранее в МИД РФ сообщили, что из сектора Газа удалось вывезти 653 из 900 обратившихся за помощью россиян. 22 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа – 28 человек, среди которых, кроме россиян, палестинцы, которые являются членами их семей.

До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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