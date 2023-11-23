МИД РФ сообщил, что из сектора Газа вывезли 653 из 900 обратившихся за помощью россиян

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Из сектора Газа удалось вывезти 653 из 900 обратившихся за помощью россиян, сообщается в телеграм-канале МИД России.

22 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа – 28 человек, среди которых, кроме россиян, палестинцы, которые являются членами их семей. Через погранпереход "Рафах" в Египет вышли еще 82 человека.

Всего в Россию спецрейсами МЧС из Каира доставили уже 553 человека. В МИД добавили, что российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта.

Ранее сообщалось, что большинство находившихся в секторе Газа россиян покинули анклав и прилетели в Москву самолетами МЧС России.

Также известно, что девять граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, госпитализировали. Среди них – шесть детей. С какими диагнозами россияне попали в больницу, не уточняется.

Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что почти 900 человек обратились к России с целью эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта. По словам президента РФ, помощь людям – это святая обязанность России.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ