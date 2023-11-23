Девять эвакуированных из сектора Газа россиян госпитализированы

Фото: МЧС России

Девять граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Собеседник агентства добавил, что среди госпитализированных – шесть детей. С какими диагнозами россияне попали в больницу он не уточнил.

Ранее сообщалось, что большинство находившихся в секторе Газа россиян покинули анклав и прилетели в Москву самолетами МЧС России.

До этого в столице приземлился борт МЧС РФ, который доставил 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа через КПП "Рафах".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ