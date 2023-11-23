23 ноября, 07:56Происшествия
Девять эвакуированных из сектора Газа россиян госпитализированы
Фото: МЧС России
Девять граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
Собеседник агентства добавил, что среди госпитализированных – шесть детей. С какими диагнозами россияне попали в больницу он не уточнил.
Ранее сообщалось, что большинство находившихся в секторе Газа россиян покинули анклав и прилетели в Москву самолетами МЧС России.
До этого в столице приземлился борт МЧС РФ, который доставил 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа через КПП "Рафах".
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
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