В армии Израиля заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС

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Израильские военнослужащие уничтожили командующего военно-морскими силами палестинской группировки ХАМАС Амара Абу Джалала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

"Амар Абу Джалала был старшим оперативным сотрудником военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ", – говорится в заявлении армии.

Кроме того, израильские солдаты обнаружили и уничтожили несколько складов оружия группировки, тоннели у берега, тренировочные комплексы и посты наблюдения за морем.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что израильская сторона после гуманитарной паузы возобновит операции в Газе и продолжит их в течение не менее двух месяцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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