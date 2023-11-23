Посол Израиля в РФ назвал условие реализации концепции двух государств

Фото: 123RF/olgavolodina

Принцип двух государств в палестино-израильском урегулировании может быть реализован в будущем при обеспечении полной безопасности Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на израильского посла в России Александра Бен Цви.

Он уточнил, что лидеры Израиля не раз заявляли о двух государствах, предлагали различные варианты, которых, по его мнению, много.

"Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить", – добавил Бен Цви.

Отмечается, что образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

Ранее Владимир Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Как утверждает глава государства, именно позиция США поспособствовала эскалации палестино-израильского конфликта. Однако, по словам президента, Израиль имеет право на защиту, ведь он подвергся жестокой атаке.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств