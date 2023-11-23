Перемирие в секторе Газа может вступить в силу 24 ноября – СМИ

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Перемирие в секторе Газа может вступить в силу 24 ноября, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию Рашвана.

По его словам, согласно ходу египетских контактов и консультаций, перемирие со всеми его условиями вступит в силу в пятницу. Он уточнил, что Египет ведет контакты со всеми сторонами по вопросу вступления в силу перемирия.

В МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук добавил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 (09:00 по московскому времени).

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Позже глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продвигаются и продолжаются на постоянной основе.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке, добавила, что соглашение между Израилем и ХАМАС не может вступить в силу, так как последние не передали израильской стороне сведения о заложниках, которых должны освободить.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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