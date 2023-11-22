Израиль возобновит свою операцию при нарушении режима прекращения огня в Газе – Нетаньяху

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Израильская армия будет готова немедленно возобновить боевые действия в случае, если ожидаемый режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильская сторона сделает все необходимое, чтобы план по возвращению заложников из Газы осуществился.

Ранее официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 утра (09:00 утра по московскому времени).

До этого стало известно, что сделка еврейского государства с ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе имеет ограничение в 10 дней и будет состоять из нескольких этапов. Соглашение будет являться действующим с момента освобождения первой группы заложников. На первом этапе Палестина должна отпустить в Израиль 50 заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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