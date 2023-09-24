СМИ подсчитали, сколько Киев может потерять из-за эмбарго на сельхозпродукцию

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Потери Киева от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужб стран.

Примерно столько Украина зарабатывает за квартал на транзите газа. Наиболее значительные потери Киев может понести из-за польского эмбарго, которое включает пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. В 2022 году в сентябре-декабре Варшава тратила 112 миллионов долларов на покупку украинских подобных товаров.

Запрет Будапешта распространяется на ввоз 24 видов продуктов, в том числе зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед. Его ограничения могут обойтись Киеву в 89 миллионов долларов в месяц. Словакия запретила ввоз только пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, при этом в последние четыре месяца 2022 года Украина экспортировала их в среднем на 26,4 миллиона долларов.

Главные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу. По данным СМИ, закупки этого зерна тремя государствами в среднем составляли 100 миллионов долларов в месяц в конце прошлого года.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября утвердили бессрочный запрет на ввоз зерна из Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу на территорию страны.

Украинские власти на этом фоне подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против в связи с аграрным скандалом.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше