Пушилин наградил сотрудников ТЦ "Галактика" в Донецке за эвакуацию посетителей

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушилин заявил, что сотрудники проявили мужество и самоотверженность, когда ВСУ 16 августа нанесли удар по зданию, и огонь охватил ТЦ. По его словам, медали получили шесть человек.

Эвакуация посетителей из здания началась до попадания украинского снаряда, а людей, заблокированных внутри после удара, сотрудники спасали через выбитые окна, добавил глава ДНР.

Украинская армия атаковала ТЦ "Галактика" 16 августа. После удара в здании начался пожар. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.

В результате обстрела Петровского района города пострадали 13 человек. Среди раненых подросток 2008 года рождения, пять женщин и пять мужчин. Кроме того, после атаки украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина и женщина.

Повторный удар по району ТЦ "Галактика" ВСУ нанесли 17 августа. Два мирных жителя получили ранения.