Посол РФ вызван в МИД Чехии после слов Небензи

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Российского посла в Чехии Александра Змеевского пригласили в МИД республики после слов постпреда РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН о том, что высказывания министра обороны Чехии Яны Черноховой в связи с убийством Дугиной являются открытой поддержкой и пропагандой терактов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН", – написал он в Twitter.

Также уточняется, что замглавы чешского внешнеполитического ведомства Ярослав Курфюрст отрицательно отнесся к подобным заявлениям со стороны постпреда России в ООН.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, подобные высказывания являются неприемлемыми.

До этого постпред РФ при ООН указал, что Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".

Ранее Небензя заявил, что ООН должна решительно осудить убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он подчеркнул, что Россия проводит расследование, в ходе которого уже выяснилось, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.

По словам постпреда РФ, фотография Дугиной была размещена в базе украинского сайта "Миротворец". Небензя также продемонстрировал распечатку.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

