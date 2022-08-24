Жена Байдена сдала положительный тест на COVID-19 – СМИ

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Джилл Байден, супруга действующего президента США Джо Байдена, 23 августа стала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу первой леди.

Отмечается, что симптомов заболевания у нее нет, однако контактировавших с ней людей все равно оповестили о результате теста. О том, что Джилл Байден заболела COVID-19, стало известно 16 августа. При этом до этого она дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки. После выздоровления первая леди США несколько раз проходила тестирования – в два последних раза результаты были отрицательными.

Между тем взятый 23 августа тест на коронавирус Джо Байдена оказался отрицательным. Несмотря на это, в качестве профилактики он в течение 10 дней продолжит носить медицинскую маску в помещениях и при общении с другими людьми.

Президент США перенес COVID-19 в минувшем июле. При этом американский лидер был полностью вакцинирован, симптомы болезни у него были умеренными. Позже Байден получил отрицательный тест на коронавирус, однако спустя несколько дней снова заразился COVID-19.

