Жена Байдена сдала положительный тест на COVID-19 – СМИ

24 августа, 22:13
Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta
Джилл Байден, супруга действующего президента США Джо Байдена, 23 августа стала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу первой леди.
Отмечается, что симптомов заболевания у нее нет, однако контактировавших с ней людей все равно оповестили о результате теста. О том, что Джилл Байден заболела COVID-19, стало известно 16 августа. При этом до этого она дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки. После выздоровления первая леди США несколько раз проходила тестирования – в два последних раза результаты были отрицательными.
Между тем взятый 23 августа тест на коронавирус Джо Байдена оказался отрицательным. Несмотря на это, в качестве профилактики он в течение 10 дней продолжит носить медицинскую маску в помещениях и при общении с другими людьми.
Президент США перенес COVID-19 в минувшем июле. При этом американский лидер был полностью вакцинирован, симптомы болезни у него были умеренными. Позже Байден получил отрицательный тест на коронавирус, однако спустя несколько дней снова заразился COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: