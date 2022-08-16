У первой леди США диагностировали коронавирус

17:00
Фото: AP Photo/Susan Walsh, Pool, File
У жены президента США Джо Байдена Джилл диагностирован коронавирус. Об этом стало известно после полученного ею положительного теста на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первой леди США.
"После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", – говорится в заявлении пресс-службы.
Там также отметили, что первая леди США дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки от коронавируса. Симптомы болезни у Джилл Байден умеренные. Супруге американского лидера назначили курс препарата Paxlovid. Она будет находиться в изоляции минимум 5 дней.
"Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся", – добавили в пресс-службе.
Известно, что сейчас Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. По предварительным данным, она сможет вернуться домой лишь после последовательной сдачи двух отрицательных тестов на COVID-19.
По сообщению Белого дома, Джо Байден также сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный.
"В связи с тем, что он был в тесном контакте с первой леди, он будет носить маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении или непосредственной близости от других людей", – говорится в заявлении.
Ранее коронавирус перенес муж первой леди США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что американский лидер был полностью вакцинирован, симптомы болезни у него определили как умеренные.
Позже стало известно, что Байден получил отрицательный тест на коронавирус. Однако спустя несколько дней он снова заразился COVID-19.
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