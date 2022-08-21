Премьер-министр Японии заразился коронавирусом

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

Положительный тест на ковид 65-летний премьер сдал сегодня, 21 августа, сообщили в канцелярии главы правительства страны.

В настоящий момент Кисида находится в своей резиденции в Токио.

В конце июля стало известно о положительном тесте на коронавирус у президента США Джо Байдена. Американскому лидеру потребовался карантин. В августе COVID-19 также выявили у первой леди США Джилл Байден.