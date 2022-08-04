Телеведущая Высоцкая заразилась коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Актриса Юлия Высоцкая заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов – ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи", – обратилась телеведущая к подписчикам.

Ранее Высоцкая сообщила, что в период пандемии особенно переживала за своих близких – 84-летнего мужа Андрея Кончаловского и 69-летнюю мать.

В обращении к аудитории актриса не уточнила, контактировала ли она с мужем.

Ранее в России выявили 17 126 новых случаев коронавируса. Большинство новых случаев коронавируса пришлось на Москву – 5 973 случая, Санкт-Петербург – 1 814, Московскую область – 1 742.

До этого стало известно, что с коронавирусом госпитализировали актера Александра Филиппенко. Жена актера – Марина Ишимбаева – отметила, что ничего угрожающего жизни артиста в настоящее время нет.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за проявлений коронавируса в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.