Вокруг Путина сохраняются жесткие меры эпидемиологической безопасности – Песков

Фото: kremlin.ru

Вокруг Владимира Путина сохраняются жесткие меры эпидемиологической безопасности в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля рассказал, отвечая на вопрос журналиста об антиковидных мерах в резиденции в Сочи, где 5 августа проходили переговоры Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры для обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической", – цитирует Пескова Газета.ру.

Ранее Песков сообщил, что Путин активно работает, с состоянием его здоровья все в порядке. Он добавил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле сохранялись на протяжении всего времени.