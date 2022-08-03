Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

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Владимир Путин активно работает, с состоянием его здоровья все в порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нашего, российского президента, то могу лишь повторить: тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально. Он работает в активном режиме", – приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле сохранялись на протяжении всего времени.

Ранее Путин объяснил свой кашель во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени". В начале реплики российский лидер немного закашлялся. Позже он объяснил, что во время его визита в Тегеран, состоявшегося накануне, температура воздуха на улице составляла 38 градусов, а в помещениях работали кондиционеры.