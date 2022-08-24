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Политика

03:56

Власти Чехии отреагировали на слова Небензи о министре обороны

политика

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что высказывания министр обороны Чехии Яны Черноховой в связи с убийством Дугиной являются открытой поддержкой и пропагандой терактов. В свою очередь, чешские власти отвергли выдвинутое обвинение.

"Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ни чем иным, как высшим проявлением цинизма", – привело в среду агентство ČTK слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

До этого постпред РФ при ООН указал, что Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".

Ранее Небензя заявил, что ООН должна решительно осудить убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он подчеркнул, что Россия проводит расследование, в ходе которого уже выяснилось, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.

По словам постпреда РФ, фотография Дугиной была размещена в базе украинского сайта "Миротворец". Небензя также продемонстрировал распечатку.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

СК РФ планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

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