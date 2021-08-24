Депутат Рады заявил о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Замена ряда представителей ведущих западных стран на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
На своей странице в Facebook он написал, что участие в саммите не принял министр иностранных дел Франции, а вместо него приехал министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. Также, по его словам, Великобритания направила на мероприятие девушку, фактически занимающую должность замглавы МИД страны.
"Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей", – подчеркнул Волошин.
Он отметил, что отсылки к ситуации в Афганистане, которая якобы могла заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению Волошина, в данном случае не работают.
"Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приглашает Россию к участию в "Крымской платформе" для совместной выработки путей по деоккупации Крыма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.
Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.
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