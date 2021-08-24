В ОП предложили ввести санкции против участников "Крымской платформы"

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
В Общественной палате выступили за введение санкций против участников саммита "Крымская платформа". С инициативой выступил член ОП РФ и Крыма Иван Абажер.
По мнению спикера, участники саммита посягают на территориальную целостность России.
"Мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции", – заявил Абажер в беседе с РИА Новости.
Общественник подчеркнул, что "Крымская платформа" заранее обречена на провал. Он объяснил это тем, что главная задача ее участников по возвращению Крыма в состав Украины никогда не будет выполнена.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приглашает Россию к участию в "Крымской платформе" для совместной выработки путей по деоккупации Крыма.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту. По его словам, "Крымская платформа" является антироссийским мероприятием.
По итогам саммита участниками была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.
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