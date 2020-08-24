Трампа официально выдвинули на второй президентский срок

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Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, передает РИА Новости.

Действующий лидер страны набрал необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций. Голосование продолжается.

Ранее Джозеф Байден согласился на выдвижение на пост президента США от Демократической партии. Он пообещал вывести страну из "эпохи тьмы". По мнению политика, во тьму ее погрузил глава государства.

Он объявил имя кандидата на пост вице-президенты США. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Трамп назвал выбор не самым лучшим: по его мнению, Харрис – слабый кандидат.

Кандидатом в лидеры страны зарегистрировался американский рэпер Канье Уэст. Однако он признал, что его участие в выборах обречено на провал. Музыкант добавил, что своим участием хочет отобрать голоса у Байдена.



Выборы президента состоятся в США 3 ноября. В июле Трамп допустил их перенос, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой COVID-19. Однако позже на брифинге он сказал, что не планирует откладывать выборы.

В Штатах опасаются возможного вмешательства КНР в избирательный процесс через TikTok. Американские сенаторы попросили администрацию Трампа проанализировать возможные риски.