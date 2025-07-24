Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС

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Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

На данной должности Гусман находился с 1999 года.

Ранее основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором издания "Правила жизни". Исполнитель сменил на должности Трифона Бебутова, которого назначили на пост летом 2023 года.

Вместе с тем Алла Хечумова, работающая в холдинге Independent Media, была назначена на должность управляющего директора бренда журнала. До этого она работала директором по рекламе в Esquire.

Позже Марианна Максимовская заняла пост гендиректора сервиса "VK Видео". Вплоть до 2015 года она работала на таких федеральных каналах России, как НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. На новой должности она отвечает за стратегию платформы и внедрение новых форматов контента.