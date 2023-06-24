Силы РФ в ДНР отражают атаки украинских войск и продвигаются вперед – Пушилин

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Бойцы Вооруженных сил РФ отражают атаки украинских сил на всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем тееграм-канале.

По его словам, они продолжают продвигаться вперед, где это возможно.

Происходящее Пушилин назвал очередным сложным этапом для России. Он выразил уверенность, что страна преодолеет эти трудности. Врио главы ДНР призвал общество сплотиться вокруг президента.

"Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы – это сплочение вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина... Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей", – добавил он.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.