Матвиенко назвала условие проведения встречи Путина и Зеленского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским будет иметь смысл только при наличии предварительного соглашения между странами, достигнутого в рамках переговоров делегаций, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко CCTV.

"Когда украинская и российская стороны согласятся с повесткой и (подготовят. – Прим. ред.) какой-то итоговый документ, который должен быть", – сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может состояться встреча лидеров.

Она подчеркнула, что целью проведения встречи Путина и Зеленского является достижение определенного результата.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят, и не будет результата – ради чего тогда проводить эти встречи?" – добавила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования итогов переговоров. По словам представителя Кремля, пока между Россией и Украиной нет никаких договоренностей, которые можно было бы зафиксировать на встрече двух лидеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.