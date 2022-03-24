Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие 5 лет

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Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия–1".

"Мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов – почти 60% экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", – сказал Новак.

Ранее вице-премьер России заявил, что США давят на Европу, чтобы заставить ее отказаться от российского газа. Он добавил, что если европейские страны примут такое решение, это будет апокалипсическим сценарием.

Помимо этого, Новак сказал, что, если против нефти и газа России будут вводиться санкции, рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым и случится коллапс. Он напомнил, что РФ – крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки: доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.