Жаров назначен на должность гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
"Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года", – сказано в сообщении.
Председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер отметил, что сейчас перед компанией стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях.
"Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала "большого Газпрома" должны стать важнейшими факторами успеха", – подчеркнул Миллер.
Он выразил уверенность, что опыт Жарова, который он получил за годы работы в сфере информационных технологий и коммуникаций, поможет решить поставленные задачи перед холдингом.
Жаров, в свою очередь, поблагодарил акционеров и совет директоров за доверие, добавив, что готов применить свои знания и опыт во благо компании. Он добавил, что уже давно следил за деятельностью холдинга, заверив, что в своей работе будет придерживаться взаимного уважения и открытости.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности главы Роскомнадзора. Руководитель ведомства отстранен от своих обязанностей по своей инициативе.
Жаров занимал должность главы Роскомнадзора с 3 мая 2012 года. С 2008 по 2012 год он был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. В 2004 по 2006 год Жаров был помощником, а затем пресс-секретарем председателя правительства России Михаила Фрадкова.
В последнее время основная деятельность ведомства была связана с борьбой с недостоверной информацией о распространении коронавируса. Так, 20 марта Роскомнадзор потребовал владельцев радиостанции "Эхо Москвы" и социальной сети "ВКонтакте" удалить фейки о коронавирусе. Кроме того, ведомство призывало граждан быть осторожными в связи с ростом киберпреступности на фоне пандемии COVID-19.
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