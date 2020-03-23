Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Руководитель ведомства отстранен от своих обязанностей по своей инициативе. Жаров занимал должность главы Роскомнадзора с 3 мая 2012 года. С 2008 по 2012 год он был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. В 2004 по 2006 год Жаров был помощником, а затем пресс-секретарем председателя правительства России Михаила Фрадкова.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении Жарова главой холдинга "Газпром-Медиа". Сам бывший глава Роскомнадзора отмечал, что он ничего не знает об этом.

Также, по утверждению ряда СМИ, его место должен был занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов.

В последнее время основная деятельность ведомства была связана с борьбой с недостоверной информацией о распространении коронавируса. Так, 20 марта Роскомнадзор потребовал владельцев радиостанции "Эхо Москвы" и социальной сети "ВКонтакте" удалить фейки о коронавирусе. Кроме того, ведомство призывало граждан быть осторожными в связи с ростом киберпреступности на фоне пандемии COVID-19.