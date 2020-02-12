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Политика

17:46

Глава Роскомнадзора не знает о своем возможном назначении главой "Газпром-медиа"

политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что не знает о своем возможном назначении главой "Газпром-медиа". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора", – сказал Жаров. В пресс-службе ведомства также заявили агентству, что не располагают данной информацией.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном назначении Жарова руководителем "Газпром-медиа". Источники агентств отмечали, что его место может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов.

Александр Жаров руководит Роскомнадзором с 2012 года, до этого времени он находился на посту замминистра связи. За его плечами работа врачом в Челябинской больнице, ассистентом кафедры патологической физиологии.

В 1997 году после переезда в Москву работал в журнале "Семейный доктор: практические советы по медицине". В 1998–1999 годах он занимал пост советника председателя правления РИА "Вести", а затем по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава.

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