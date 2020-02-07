Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы", – цитирует РИА Новости слова Неверова.

Руководитель фракции отметил, что "освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году". 11 февраля этот вопрос будет рассмотрен Госдумой. По мнению Неверова, Гордеев может приступить к работе в Госдуме до конца текущего месяца.

Зампред Госдумы подчеркнул, что за плечами Алексея Гордеева работа министром, главой региона и вице-премьером. По словам Неверова, вопрос о назначении Гордеева на должность зампредом Госдумы был обсужден с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", – добавил Неверов.

Он напомнил, что вице-спикер занимается вопросами экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

"В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами", – отметил политик.

Алексей Гордеев с 2018 года по 15 января 2020 года находился на посту вице-премьера. Он курировал вопросы природных ресурсов, агропромышленного комплекса (АПК) и экологии. 15 января он лишился этой должности, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ.