НАТО развернет дополнительные силы в восточной части Альянса

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НАТО приняла решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части Альянса в связи со специальной военной операцией России по защите ЛНР и ДНР. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", – говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что НАТО решила предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. В Альянсе также рассказали, что провели консультации, которые проводят при опасности для одной или нескольких стран – членов НАТО.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. После этого Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

