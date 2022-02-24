Постпред Норвегии при ООН призвал РФ отозвать решение о проведении спецоперации в Донбассе

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Постоянный представитель Норвегии при ООН призвал Россию отозвать решение о военной спецоперации в Донбассе, сообщает ТАСС.

Политик добавил, что в его стране осуждают заявление Владимира Путина о спецоперации. По его словам, распоряжение российского лидера неоправданно.

Ранее президент России заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли "красную черту". Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Кроме того, Путин призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

