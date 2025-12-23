Немецкий политик Хоффманн призвал ЕС к переговорам с Россией

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Глава земельной группы парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александр Хоффманн призвал Евросоюз к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Handelsblatt.

"Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", – подчеркнул политик.

Он уточнил, что во время возможных переговоров с Россией Европа должна говорить "единым голосом".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с российским лидером. По его мнению, это в их интересах.

В Кремле указали на готовность Путина к контактам с Макроном при наличии обоюдной политической воли. В ответ на это Елисейский дворец сообщил, что рассмотрит возможность проведения российско-французских переговоров.