Совфед разрешил ввоз наркотических и психотропных препаратов для помощи пациентам

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Совет Федерации одобрил закон, разрешающий ввоз в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств с наркотическими и психотропными веществами для помощи пациентам, передает "Интерфакс".

Для решения вопроса нужно заключение врачебной комиссии медорганизации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарств.

Поводом для разработки инициативы стали случаи задержания матерей за заказ для больных детей за границей не зарегистрированного в России препарата "Фризиум". Инциденты получили широкий общественный резонанс, в итоге возбуждение уголовного дела было отменено.

Осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава рассказала, что с 30 октября в Москве начали выдавать "Фризиум" для детей. В Подмосковье выдачей занимается государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".