Тайвань зафиксировал приближение 25 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая, сообщает ТАСС.

Из них 13 летательных аппаратов уже пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в юго-западной и юго-восточной частях острова.

В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы, чтобы следить за целями.

В середине октября армия Китая провела учения "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня. В них были задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР.

В Пентагоне заявили, что данные учения дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давления и "провокационных военных действий". В американском ведомстве добавили, что в стабильности в Тайваньском проливе заинтересован весь мир.

До этого глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая. Кроме того, официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявлял, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе.