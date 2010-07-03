Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами"

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Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" Мазлумом Абдо ход реализации российско-турецкого меморандума по Сирии, сообщает "Интерфакс".

В переговорах также принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее Турция приостановила операцию "Источник мира", начатую 9 октября после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских отрядов с севера арабской республики.

Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что военные из РФ и Сирии будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Затем начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира".

После этого Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции. президент США отметил, что прекращение огня на сирийской границе соблюдается уже на протяжении пяти дней.