Косачев оценил реакцию США на убийство Дугиной

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Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Комментарий Госдепа США по поводу убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является образцом политического двуличия, человеческого цинизма и словесной казуистики. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что представитель американского Госдепа Нед Прайс отреагировал на произошедшее спустя двое суток после убийства и сутки после разоблачения подозреваемой. Косачев выразил мнение, что такое заявление США является индульгенцией "на теракты украинцев против россиян".
"И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии", – подчеркнул вице-спикер Совфеда.
Ранее Прайс заявил, что США осуждают насилие в отношении мирного населения. Он также выразил надежду на расследование Россией произошедшего. Он также отметил, что Украина отрицает любую причастность к преступлению. Прайс добавил, что Соединенные Штаты осуждают преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В понедельник, 22 августа, ФСБ России заявила о раскрытии преступления. По данным службы, за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. После подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
В память о погибшей Дарье Дугиной москвичи несли цветы к скульптуре "Весть"
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