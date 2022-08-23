Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о дочери

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Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, какое-то время назад уезжала в Европу в качестве беженки, но вскоре вернулась в Украину, рассказал РИА Новости ее отец.

"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину", – пояснил мужчина.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В понедельник ФСБ России раскрыла преступление. Выяснилось, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья. После совершения преступления, исполнительница убийства скрылась с дочерью в Эстонии.

