В Крыму пригрозили бумерангом Киеву из-за идеи "деоккупации" полуострова

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Саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его авторам и участникам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Сама идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать", – сказал Мурадов РИА Новости.

Он отметил, что российская и международная общественность выражает обеспокоенность провокацией Вашингтона, которая нацелена на дестабилизацию обстановки в регионе.

"Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию", – отметил Мурадов.

Саммит "Крымская платформа" планируют провести 23 августа. От участия в мероприятии отказались некоторые лидеры стран Евросоюза. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они это сделали, поскольку "боятся" Россию.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители России не приглашены к участию в международном саммите "Крымская платформа", но в Киеве готовы к диалогу с Москвой о полуострове.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад "будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".