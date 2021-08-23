В МИД РФ оценили угрозу отключения России от SWIFT

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Угрозы отключения России от SWIFT пока нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая", – сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что пока к этому никто не готов, поскольку проиграют все стороны.

Биричевский подчеркнул, что у Москвы нет цели создать как можно скорее альтернативную SWIFT систему, приблизительных сроков завершения работы нет.

"Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, <...>. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно", – отметил он.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин заявлял, что систему SWIFT в России задействуют как для внутрироссийских, так и для внешних платежей, поэтому для ее отключения нужна серьезная причина.

В конце прошлого года некоторые СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.