Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

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Глава ВТБ Андрей Костин не считает вероятным отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом он заявил в интервью РБК.

Как пояснил Костин, для нанесения удара по сектору России SWIFT не понадобится.

"Это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", – подчеркнул глава ВТБ.

По словам Костина, США попытаются использовать свой инструмент воздействия на российский финансовый сектор. Речь идет об отключении европейских банков от американской системы, пояснил глава ВТБ.

"Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев", – заключил спикер.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.