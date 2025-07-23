ТАСС: переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле вечером 23 июля

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Переговоры между Россией и Украиной стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, самолет уже вылетел в Стамбул для встречи с украинской стороной. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с РФ пройдет в Турции 23 июля. Также стало известно, что встреча делегаций должна состояться во дворце Чираган.

Возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в нее войдут представители разведки, МИД и офиса президента. В ходе третьего раунда стороны планируют обсудить свои меморандумы по мирному урегулированию конфликта и некоторые гуманитарные вопросы, уточняли СМИ.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков призывал не рассчитывать на какие-то прорывы в ходе переговоров с Киевом. Он отказался давать прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности о решении конфликта.

