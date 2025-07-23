Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 11:58

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле вечером 23 июля

Переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле вечером 23 июля – СМИ

Фото: depositphotos/nitinut380

Переговоры между Россией и Украиной стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, самолет уже вылетел в Стамбул для встречи с украинской стороной. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с РФ пройдет в Турции 23 июля. Также стало известно, что встреча делегаций должна состояться во дворце Чираган.

Возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в нее войдут представители разведки, МИД и офиса президента. В ходе третьего раунда стороны планируют обсудить свои меморандумы по мирному урегулированию конфликта и некоторые гуманитарные вопросы, уточняли СМИ.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков призывал не рассчитывать на какие-то прорывы в ходе переговоров с Киевом. Он отказался давать прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности о решении конфликта.

Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика