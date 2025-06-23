Медведев заверил Трампа, что РФ не будет поставлять Ирану ядерное оружие

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие. Так он ответил на соответствующую обеспокоенность президента США Дональда Трампа, передает RT со ссылкой на сообщение российского политика в соцсети X.

Медведев напомнил, что Россия, в отличие от Израиля, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений РФ и США все еще действует. При этом Медведев задался вопросом, что будет происходить дальше.

"По поводу обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не смог достичь своих целей", – написал политик.

Медведев также уточнил, что понимает последствия передачи ядерного оружия, так как сам контролировал ядерные силы РФ, когда был президентом.

Однако другие страны могли бы поставить подобное оружие, сообщил зампред Совбеза. По его мнению, не стоит спорить, у кого его больше.

Ранее Медведев заявил, что после ударов США по Ирану ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект. Озвучивать страны, которые могли бы это сделать, он не стал.

Трамп удивился словам политика. Он потребовал немедленно сообщить ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить Ирану свои ядерные боекомплекты.

Между тем Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американской базы Аль-Удейд. Исламская Республика запустила 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по базе в Ираке, передавали СМИ.

