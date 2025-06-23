Трамп ответил на заявление Медведева об Иране и ядерном оружии

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Американский президент Дональд Трамп удивился словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил о готовности ряда стран поставить Ирану ядерный боекомплект. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пост главы Штатов в соцсети Truth Social.

После атаки США на Исламскую Республику зампред Совбеза отметил, что важнейшие объекты ядерного цикла Ирана не понесли критического урона. При этом озвучивать страны, которые могли бы поставить Тегерану оружие такого типа, он не стал.

"Он правда это сказал, или мне просто показалось?" – подчеркнул Трамп.

Лидер Соединенных Штатов попросил прояснения ситуации относительно заявлений Медведева. Также Трамп назвал недопустимым легкомысленное отношение к теме ядерного оружия.

Ранее зампред Совбеза предположил, что Иран продолжит проводить ядерную программу, несмотря на конфликт с Израилем. Также Медведев посоветовал Израилю под наблюдением Совета безопасности ООН и МАГАТЭ отказаться от секретной ядерной программы.

Между тем Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американской базы Аль-Удейд. По данным СМИ, Исламская Республика запустила 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по базе в Ираке.