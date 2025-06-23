Белый дом: Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном

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Президент США Дональд Трамп все еще надеется достичь мира на Ближнем Востоке, но иногда для этого требуется применить силу. Так пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала удары американских военных по Ирану, выступая на телеканале Fox News.

"И то, что он (Трамп. – Прим. ред.) заявил прошлой ночью, абсолютно логично: если иранский режим продолжит отвергать мирное дипломатическое взаимодействие, <...> то почему народ Ирана не может лишить власти это невероятно жестокое правительство, которое подавляет их десятилетиями?" – отметила Левитт.

При этом Штаты уверены, что удары, нанесенные по территории Ирана, достигли цели и повредили объекты хранения обогащенного урана, а также полностью уничтожили объекты ядерной инфраструктуры, подчеркнула представитель Белого дома.

Она также обратила внимание, что успех операции США подтверждают не только официальные лица самих Штатов, но и американские союзники. Речь, в том числе, идет об Израиле.

Вместе с тем министерство внутренней безопасности США продолжает пристально следить за возможными угрозами внутри государства. По словам Левитт, ведомство взаимодействует с правоохранительными органами как на уровне штатов, так и на местном уровне, чтобы исключить риски, возможные после атаки по территории Ирана.

Кроме того, Штаты наблюдают за ситуацией в Ормузском проливе и предостерегают Иран от возможных попыток блокировать его, подчеркнула Левитт. По ее словам, власти Исламской Республики "сглупили бы", если бы все же сделали это.

США атаковали три ядерных объекта Ирана в ночь на 22 июня. Удары пришлись по целям в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп позже заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Спустя некоторое время власти Ирана сообщили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что в случае принятия такого решения цены на американских заправках могут резко вырасти. Он указал, что никто не застрахован от "глобального нефтяного шока".