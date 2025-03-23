ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию члена политбюро ХАМАС аль-Бардавиля

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Израильские силы устранили члена политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салаха аль-Бардавиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В воскресенье (23 марта. – Прим. ред.) ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) уничтожили террориста Салаха аль-Бардавиля, главу офиса планирования и развития ХАМАС, на юге сектора Газа", – говорится в заявлении.

Информация о гибели аль-Бардавиля появилась в СМИ ранее. По данным журналистов, в момент удара он находился в палаточном лагере для перемещенных лиц к западу от города. Вместе с ним погибла его супруга.

Израиль решил возобновить военные операции в Газе после того, как в ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и восстановили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

При этом Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня в Газе и призвал прекратить военные действия.