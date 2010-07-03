СБУ даст оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

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Служба безопасности Украины отреагировала на визит в Россию председателя политсовета "Опоозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты страны Юрия Бойко. Официальное заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В нем говорится, что СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту украинских граждан в Россию и переговорам с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Политики провели переговоры в пятницу, 22 марта. В частности, стороны обсудили газовое взаимодействие между странами. Во встрече также принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Российская сторона заявила о готовности к переговорам о поставках газа на Украину и к продлению контракта на транзит газа через страну. В свою очередь, Дмитрий Медведев указал, что Москва пока не получала серьезных сигналов от действующих властей Украины по дальнейшим шагам в газовой сфере.

Выборы президента Украины пройдут 21 марта 2019 года. Согласно последнему соцопросу, лидирует в предвыборной гонке шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% избирателей.

Далее следуют действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%) и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,1%).