В Госдуме прокомментировали обвинения СБУ в адрес российских спецслужб

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что российские спецслужбы запланировали предотвращенный теракт в Харькове накануне выборов.
"В преддверии выборов даже в фермере, провалившемся в грязь, найдут признаки диверсии и "русский след". Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою "избирательную функцию" СБУ выполнила", – цитирует парламентария от Крыма RT.
В СБУ заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, запланированный российскими спецслужбами. Целью теракта якобы была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал контрпродуктивным введение Украиной дополнительных антироссийских санкций.
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