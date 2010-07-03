В Госдуме прокомментировали обвинения СБУ в адрес российских спецслужб

Фото: ТАСС/Чингаев Ярослав

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что российские спецслужбы запланировали предотвращенный теракт в Харькове накануне выборов.

"В преддверии выборов даже в фермере, провалившемся в грязь, найдут признаки диверсии и "русский след". Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою "избирательную функцию" СБУ выполнила", – цитирует парламентария от Крыма RT.

В СБУ заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, запланированный российскими спецслужбами. Целью теракта якобы была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал контрпродуктивным введение Украиной дополнительных антироссийских санкций.