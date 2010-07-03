В СФ отреагировали на санкции Украины против РФ

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал введение Украиной дополнительных антироссийских санкций.

"Все, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и ее народа", – цитирует Климова RT.

По его мнению, единственной целью новых санкций является желание "хоть каким-то образом поднять рейтинг действующего президента".

При этом значительная часть украинского населения "не намерена оставаться в некоем враждебном состоянии по отношению к России". Климов полагает, что Россия приносит "реальные деньги украинскому народу".

Дополнительные антироссийские санкции вступили в силу 21 марта. Ограничения коснулись 294 юридических и почти 850 физических лиц из России.