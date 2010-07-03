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Политика

16:27

Слуцкий рассказал, когда Бутина вернется в Россию

политика

Фото: ТАСС/Julie Rogers/Zuma

Россиянка Мария Бутина планирует прилететь в Россию в течение трех дней после освобождения из заключения в США, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с ней.

По его словам, Бутина активно готовится к освобождению и настроена оптимистично. Свои первые дни после возвращения на родину она хочет провести с семьей, отметил парламентарий. 25 октября срок ее ареста истекает, напомнил он.

"Мы также с нетерпением ждем ее, будем оказывать поддержку и дальше", – подчеркнул Слуцкий.

Как рассказал РИА Новости отец девушки Валерий Бутин, семья будет встречать ее в одном из московских аэропортов.

Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ее осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Обвинение просило 1,5 года тюрьмы, а защита надеялась, что девушку приговорят к уже отбытому сроку и отправят в Россию.

Она признала себя виновной. В ином случае россиянке бы грозило многолетнее тюремное заключение.

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